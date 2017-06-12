14:47 12.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100167663:nastia

Четырем гражданам отказали в пересечении границы ЕС без визы

По состоянию на полдень границу с ЕС пересекли более 15 тыс граждан Украины.

Четырем гражданам отказали в пересечении границы ЕС без визы

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян.

В сообщении говорится, что лишь 3% украинцев, пересекших границу с ЕС, ехали без визы в паспорте. Из них 2 тыс 302 человека - это те, кто пересекал границу, имея лишь биометрический паспорт.

Отмечается, что 24% из этого количества - это пассажиры авиационных пунктов пропуска. Остальные же следовали через автомобильные и железнодорожные переходы.

Примечательно то, что четырем гражданам Украины было отказано в пересечении границы с ЕС из-за превышения срока пребывания на территории страны предыдущего въезда.

Ранее УРА-Информ сообщал, что безвиз для украинцев наступил в ночь на 11 июня.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив