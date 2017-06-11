На Киевщине начались учения сил территориальной обороны

Такие сведения сообщает пресс-службу Министерства обороны.

Как отмечается, военные учения проходят на территории Национального музея-заповедника "Битва за Киев в 1943 году". При этом главной их целью является подготовка военнообязанных на подразделения территориальной обороны.

При этом учения начались в рамках Меморандума о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Общественной союзом "Движение содействие территориальной обороне Украины".

Также известно, что это уже не первые совместные обучение по подготовке патриотически настроенных Граждан Украины.

К слову, в проведении военные операций привлечены представители из разных регионов Украины, а именно города Киева и Киевской области, Черниговской, Львовской, Харьковской.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее на территории "Международного аэропорта Николаев" и прилегающей к нему зоны (с. Матвеевка, с. Баловное, лесной массив между поселками) началась боевые учения.