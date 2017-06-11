Безвизовый режим для Украины означает проведение огромных реформ в стране, - Порошенко

Соответствующие заявление украинский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

Согласно словам Порошенко, с момента вступления в силу безвизового режима украинская страна начнет ряд масштабных реформ.

"Вместе мы изменили страну, а наши партнеры из Европы придерживались слова", - написал президент Украины.

Также Петр Порошенко подчеркнул, что введение безвизового режима - это возвращение Украины в объединенную Европу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ночь на 11 июн безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом официально вступает в силу. Теперь граждане Украины с биометрическими паспортами могут посещать страны ЕС сроком до 90 дней каждые 180 дней.