Безвизовый режим для Украины означает проведение огромных реформ в стране, - Порошенко

В воскресенье, 11 июня, президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение безвизового режима Украины со странами Европейского союза означает проведение огромных реформ в нашем государстве.
Соответствующие заявление украинский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.
Согласно словам Порошенко, с момента вступления в силу безвизового режима украинская страна начнет ряд масштабных реформ.
"Вместе мы изменили страну, а наши партнеры из Европы придерживались слова", - написал президент Украины.
Также Петр Порошенко подчеркнул, что введение безвизового режима - это возвращение Украины в объединенную Европу.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ночь на 11 июн безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом официально вступает в силу. Теперь граждане Украины с биометрическими паспортами могут посещать страны ЕС сроком до 90 дней каждые 180 дней.