"Укрзализныця" перевезла 75 тыс. тонн южноафриканского угля

В пресс-службе "Укрзализныци" говорится, что на железно-транспортном пути было перенаправлено 75 тыс. тонн угля. Так, черное золото было доставленного судном Panamax Alexander из южноафриканского порта Ричардс Бэй для украинских тепловых электростанций.
Как отмечается, с прошлого месяца текущего года было доставлено 1055 полувагонов энергетического угля для теплоэлектростанций компании ДТЭК.
В частности, на Приднепровскую ТЭС погружено 473 вагонов, на Криворожскую ТЭС - 473, на Луганскую ТЭС -109 вагонов.
Стоить отметиить, что желеезная дорога имеет все необходимые средства по обеспечению ТЭС энергетическим углем к новому отопительному сезону.
При планировании грузовых перевозок подвижной состав в первую очередь предоставляется для перевозки энергетического угля.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на сегодня рассматривается возможность поставок угля на подконтрольную Украине территорию железнодорожным транспортом Луганской ТЭС с помощью крупногабаритных автомобилей.