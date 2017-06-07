11:48 07.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Укрзализныця" перевезла 75 тыс. тонн южноафриканского угля

В пресс-службе "Укрзализныци" говорится, что на железно-транспортном пути было перенаправлено 75 тыс. тонн угля. Так, черное золото было доставленного судном Panamax Alexander из южноафриканского порта Ричардс Бэй для украинских тепловых электростанций.

Как отмечается, с прошлого месяца текущего года было доставлено 1055 полувагонов энергетического угля для теплоэлектростанций компании ДТЭК. 

В частности, на Приднепровскую ТЭС погружено 473 вагонов, на Криворожскую ТЭС - 473, на Луганскую ТЭС -109 вагонов.

Стоить отметиить, что желеезная дорога имеет все необходимые средства по обеспечению ТЭС энергетическим углем к новому отопительному сезону.

При планировании грузовых перевозок подвижной состав в первую очередь предоставляется для перевозки энергетического угля.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", на сегодня рассматривается возможность поставок угля на подконтрольную Украине территорию железнодорожным транспортом Луганской ТЭС с помощью крупногабаритных автомобилей.


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