09:15 06.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Броварах - ФОТО

Пожар на территории бывшей овощной базы в Броварах Киевской области, который начался в понедельник, 5 июня, ликвидирован.

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Броварах - ФОТО

Сегодня утром спасатели полностью потушили остатки возгорания. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, к счастью во время пожара никто не пострадал.

Площадь пожара составила около 1 500 квадратных метров, - пояснили в ГосЧС. В ведомстве также добавили, что огонь уничтожил и повреждел конструктивные элементы зданий и продукция древесины, которая находилась внутри.

Напомним, как собщал УРА-Информ, пожар в Броварах начался после часу дня.

Тут на улице Красовскогоо горели склады оптовой базы.


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