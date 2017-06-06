Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Броварах - ФОТО

Сегодня утром спасатели полностью потушили остатки возгорания. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, к счастью во время пожара никто не пострадал.

Площадь пожара составила около 1 500 квадратных метров, - пояснили в ГосЧС. В ведомстве также добавили, что огонь уничтожил и повреждел конструктивные элементы зданий и продукция древесины, которая находилась внутри.

Напомним, как собщал УРА-Информ, пожар в Броварах начался после часу дня.

Тут на улице Красовскогоо горели склады оптовой базы.