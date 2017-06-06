Порошенко требует отчета о расследовании убийства Шеремета

Во время встречи глава государства потребовал публичного отчета правоохранительных органов о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Как сообщает пресс-служба президента, которая цитирует словам главы государства, он требую публичного отчета и подчеркивает, что была очень важная информация, которую пока нельзя распространять, однако он убежден, что широкий круг людей должен знать подробности.

Исключение могут составлять те вопросы, которые является тайной следствия, - пояснил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр внутренний дел Украины Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета попало 7% дел, которые полиция не может раскрыть.