22:15 06.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порошенко требует отчета о расследовании убийства Шеремета

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 6 июня, провел встречу с представителями средств массовой информации и руководством следствия.

Порошенко требует отчета о расследовании убийства Шеремета

Во время встречи глава государства потребовал публичного отчета правоохранительных органов о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Как сообщает пресс-служба президента, которая цитирует словам главы государства, он требую публичного отчета и подчеркивает, что была очень важная информация, которую пока нельзя распространять, однако он убежден, что широкий круг людей должен знать подробности.

Исключение могут составлять те вопросы, которые является тайной следствия, - пояснил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр внутренний дел Украины Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета попало 7% дел, которые полиция не может раскрыть.


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