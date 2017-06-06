07:29 06.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики дали гарантии для проведения ремонтных работ под Авдеевкой, - СЦКК

Российская Федерация дала гарантию на режим тишины.

Боевики дали гарантии для проведения ремонтных работ под Авдеевкой, - СЦКК

В понедельник, 6 июня, можно начинать ремонтные работы по восстановлению водоснабжения в городе Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. По данным ведомства ремонтные бригады 6 и 7 июня будут проводить работы на линии электропередач и Донецкой фильтровальной станции.

К разминированию привлекут также спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Тут же будет работать ОБСЕ, - пояснили ив министерстве, добавив, что уже проведены работы в Попаснянском районном водоканале и это позволило восстановить водоснабжение по водогону Ду-1200 мм.

Вместе с тем в министерстве заверили, что воды в резервуарах для обеспечения жителей Авдеевки хватит на сегодняшнее утро.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Авдеевка в Донецкой области на данный момент обеспечена питьевой и технической водой. Людям ее доставляют спасательные службы и представители местного коммунального предприятия.


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