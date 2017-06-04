15:19 04.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Христиане отмечают сегодня День Святой Троицы

В это воскресенье, 4 июня, христиане отмечают День Святой Троицы, или Пятидесятницу – день схождения Святого Духа на апостолов. Об этом говорится на сайте Украинской Православной Церкви.

Христиане отмечают сегодня День Святой Троицы

Как отмечается, пятидесятницей этот праздник называется потому, что эти события произошли на 50-й день после Пасхи.

Отметим, что праздник Троицы также называют Зеленым воскресеньем, который считается одним из главных христианских праздников.

При этом в православии он относится к числу двунадесятых праздников, а в католичестве Пятидесятница имеет самый высокий статус торжества. 

Кроме того, в этот день преимущественно воспоминается третье лицо святой Троицы — Дух Святой, который вместе с Отцом и Сыном составляет единое Божество Троицы, которому мы поклоняемся как христиане.

Также традиционно в этот день православные храмы украшаются березовыми ветками, цветами и травой как символами обновления. 

Кстати, украинцев с праздником уже поздравили первые политики страны – президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. 

"Искренне поздравляю с Днем Святой Троицы! В каждом сердце пусть царит радость и любовь, а в нашем государстве – мир", - написал украинский премьер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специально в честь празднования гражданами Троицы "Укрзализныця" приняла решение о назначении на один день ретро-поезда.


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