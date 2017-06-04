Христиане отмечают сегодня День Святой Троицы

Как отмечается, пятидесятницей этот праздник называется потому, что эти события произошли на 50-й день после Пасхи.

Отметим, что праздник Троицы также называют Зеленым воскресеньем, который считается одним из главных христианских праздников.

При этом в православии он относится к числу двунадесятых праздников, а в католичестве Пятидесятница имеет самый высокий статус торжества.

Кроме того, в этот день преимущественно воспоминается третье лицо святой Троицы — Дух Святой, который вместе с Отцом и Сыном составляет единое Божество Троицы, которому мы поклоняемся как христиане.

Также традиционно в этот день православные храмы украшаются березовыми ветками, цветами и травой как символами обновления.

Кстати, украинцев с праздником уже поздравили первые политики страны – президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

"Искренне поздравляю с Днем Святой Троицы! В каждом сердце пусть царит радость и любовь, а в нашем государстве – мир", - написал украинский премьер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специально в честь празднования гражданами Троицы "Укрзализныця" приняла решение о назначении на один день ретро-поезда.