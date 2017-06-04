Эйфелева башня погасит огни в память о погибших в Лондоне

Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго в своем микроблоге в Twitter. По ее словам, теракт произошел в ночь на четвертое июня в столице Великобритании. По этому поводу Эйфелева башня погасит свои огни сегодня ночью с 00.45, подчеркнула Анн Идальго.

Кроме того, мэр Парижа выразила соболезнования близким жертв террористических нападений.

"Государство Франции находится в эту минуту рядом с лондонцами. Наши мысли с жертвами и их близкими", - добавила Идальго.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Лондоне в результате теракта погибли 6 человек. При этом в больницы Лондона доставлены 48 человек после атак террористов сегодняшней ночью.