18:30 04.06.2017 | Общество | Новости
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Эйфелева башня погасит огни в память о погибших в Лондоне

Одна из главных достопримечательностей столицы Франции – Эйфелева башня не зажжет свои огни в ночь на 5 июня, чтобы почтить память жертв Лондона.

Эйфелева башня погасит огни в память о погибших в Лондоне

Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго в своем микроблоге в Twitter. По ее словам, теракт произошел в ночь на четвертое июня в столице Великобритании. По этому поводу Эйфелева башня погасит свои огни сегодня ночью с 00.45, подчеркнула Анн Идальго.

Кроме того, мэр Парижа выразила соболезнования близким жертв террористических нападений. 

"Государство Франции находится в эту минуту рядом с лондонцами. Наши мысли с жертвами и их близкими", - добавила Идальго.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  в Лондоне в результате теракта погибли 6 человек. При этом в больницы Лондона доставлены 48 человек после атак террористов сегодняшней ночью.


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