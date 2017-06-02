18:30 02.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В отставку ушел руководитель "Укравтодора"

Исполняющий обязанности председателя правления ГАК "Автомобильные дороги Украины" Артем Гриненко уволен с должности по собственному желанию.

В отставку ушел руководитель

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В сообщении говорится, что Гриненко на своей странице в Facebook сделал прощальное заявление. И к своему увольнению подошел по-философски.

"Сегодня я оставил свой пост. Иногда, чтобы открыть следующую дверь, надо закрыть предыдущие", - написал в своем Facebook бывший председатель "Укравтодора".

Ранее "УРА-Информ" сообщал, что  "Укравтодор" в 2017 году дополнительно получит 15 миллиардов гривен. 


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