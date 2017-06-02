В отставку ушел руководитель "Укравтодора"

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В сообщении говорится, что Гриненко на своей странице в Facebook сделал прощальное заявление. И к своему увольнению подошел по-философски.

"Сегодня я оставил свой пост. Иногда, чтобы открыть следующую дверь, надо закрыть предыдущие", - написал в своем Facebook бывший председатель "Укравтодора".

Ранее "УРА-Информ" сообщал, что "Укравтодор" в 2017 году дополнительно получит 15 миллиардов гривен.