В мире вдвое снизилась смертность от СПИДа - ООН

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша в своем новом докладе. В сообщении говорится, что количество смертей, связанных со СПИДом, сократилось на 45 процентов — с пикового уровня в два миллиона в 2005 году до 1,1 миллиона в 2015 году.

В докладе также сообщается, что в 2016 году было зарегистрировано 36,7 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией. В связи с этим Гутерриша призвал восполнить дефицит инвестиций на борьбу с ВИЧ в размере семи млрд. долл. США в год и рационально использовать финансовые ресурсы. По его словам, это позволит предотвратить десятки миллионов новых случаев инфицирования ВИЧ и смертей, вызванных СПИДом.

Ранее УРА-Информ сообщал, что из бюджета Киева для помощи больным ВИЧ выделено пять миллионов гривен.