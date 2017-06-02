16:40 02.06.2017 | Общество | Новости
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В мире вдвое снизилась смертность от СПИДа - ООН

Мир готов покончить с ВИЧ, но для этого необходимо укрепить меры по профилактике и выделять дополнительные ресурсы на эту деятельность. 

В мире вдвое снизилась смертность от СПИДа - ООН

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша в своем новом докладе.  В сообщении говорится, что количество смертей, связанных со СПИДом, сократилось на 45 процентов — с пикового уровня в два миллиона в 2005 году до 1,1 миллиона в 2015 году. 

В докладе также сообщается, что в 2016 году было зарегистрировано 36,7 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией. В связи с этим Гутерриша призвал восполнить дефицит инвестиций на борьбу с ВИЧ в размере семи млрд. долл. США в год и рационально использовать финансовые ресурсы. По его словам, это позволит предотвратить десятки миллионов новых случаев инфицирования ВИЧ и смертей, вызванных СПИДом. 

Ранее УРА-Информ сообщал, что из бюджета Киева для помощи больным ВИЧ выделено пять миллионов гривен.


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