Украинцев среди жертв наводнение на Шри-Ланке нет - МИД

Украинский консул проверяет сейчас информацию о пострадавших. Об этом в пятницу утром, 2 июня сообщила пресс-служба Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на сегодняшний день из-за наводнения, которое вызвали проливные дожди на Шри-Ланке, более 150 человек погибших, еще - 112 пропали без вести. Консул сообщает, что граждане Украины не пострадали, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, число погибших от оползней и наводнений на Шри-Ланке превышает 200 человек. Более 77 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, свыше 1,5 тысяч домов были разрушены.