Суд передумал и взял Антипова под стражу, - Аваков

Печерский районный суд города Киеве в четверг вечером, 1 июня, арестовал бывшего главу Луганской области Александра Антипова.
Вместе с тем суд назначил ему залог в размере ста миллионов гривен. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Он также рассказал, что Антипова, у которого при аресте изъяли 3,8 миллионов долларов, обвиняют по статье Уголовного Кодекса Украины Легализация средств, полученных преступным путем.
В связи с чем суд назначил ему меру пресечения - арест с возможным залогом. Задержанному наручники одели прямо в зале суда, - написал Аваков.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 мая Печерский районный суд Киева освободил Антипова, обязав его носить электронный браслет сроком на два месяца. Кроме того, суд назначил Антипову залог в размере 15 миллионов гривен.
По решению суда, у Антипова забрали заграничные паспорта сроком на два месяца.