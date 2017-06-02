09:34 02.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд передумал и взял Антипова под стражу, - Аваков

Печерский районный суд города Киеве в четверг вечером, 1 июня, арестовал бывшего главу Луганской области Александра Антипова.

Суд передумал и взял Антипова под стражу, - Аваков

Вместе с тем суд назначил ему залог в размере ста миллионов гривен. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он также рассказал, что Антипова, у которого при аресте изъяли 3,8 миллионов долларов, обвиняют по статье Уголовного Кодекса Украины Легализация средств, полученных преступным путем.

В связи с чем суд назначил ему меру пресечения - арест с возможным залогом. Задержанному наручники одели прямо в зале суда, - написал Аваков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 мая Печерский районный суд Киева освободил Антипова, обязав его носить электронный браслет сроком на два месяца. Кроме того, суд назначил Антипову залог в размере 15 миллионов гривен.

По решению суда, у Антипова забрали заграничные паспорта сроком на два месяца.


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