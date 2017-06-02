17:00 02.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Найден убийца экс-главы "Укрспирта"

В полиции говорят, что сейчас активно ведется расследование убийства В. Панкова.

Найден убийца экс-главы

Правоохранители сейчас уже сумели выявить личность убийцы экс-главы Укрспирта - Виктора Панкова. Ранее следователями было собрано достаточно доказательств – чтобы сообщить о подозрении. Сегодня про это рассказал глава Нацполиции С. Князев.

Согласно его сообщению – ранее полицейские уже успели оценить доказательства по вопросу вероятного объявления подозрения тем гражданам, что могут быть выявлены и затем также привлечены к судебному разбирательству. Князев в ходе сегодняшнего брифинга подчеркнул, что доказательств уже достаточно.

Как сообщал УРА-Информ, в столице был застрелен экс-глава "Укрспирта".


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