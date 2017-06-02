Найден убийца экс-главы "Укрспирта"

Правоохранители сейчас уже сумели выявить личность убийцы экс-главы Укрспирта - Виктора Панкова. Ранее следователями было собрано достаточно доказательств – чтобы сообщить о подозрении. Сегодня про это рассказал глава Нацполиции С. Князев.

Согласно его сообщению – ранее полицейские уже успели оценить доказательства по вопросу вероятного объявления подозрения тем гражданам, что могут быть выявлены и затем также привлечены к судебному разбирательству. Князев в ходе сегодняшнего брифинга подчеркнул, что доказательств уже достаточно.

Как сообщал УРА-Информ, в столице был застрелен экс-глава "Укрспирта".