Владимир Гришко нашел в Китае дочь - ФОТО

Не так давно в Пекине у Владимира произошла судьбоносная встреча с талантливой китаянкой, которую Гришко захотел удочерить.





"После концертов ко мне часто подходят молодые исполнители из Китая, солисты оперных театров и просто молодежь, они хотят ходить ко мне на вокальные мастер-классы. Так получилось и в этот раз. После концерта в Шанхае, организаторы попросили меня прослушать молодую талантливую девушку по

имени Ю Син. Она - круглая сирота, живет в Пекине, учится в университете на вокальном факультете и мечтает стать педагогом по вокалу, в

Китае это очень престижная профессия. Я был поражен ее талантом, проникся к ней отцовскими чувствами и захотел ее удочерить. Голос Ю Син напомнил мне голос непревзойденной украинской певицы Евгении Мирошниченко", - рассказывает Владимир.





К слову, на этом концерте дети умудрились растрогать украинского тенора еще раз: они преподнесли ему портрет китайского политического лидера – Мао Цзэдуна.





Рассказал Гришко и о праздниках. Не так давно в Китае проходил фестиваль лодок-драконов (Dragon Boat Festival). Принято считать, что это празднество помогает местным жителям отогнать злых духов. Все китайцы дружно готовят главное национальное блюдо - рисовые голубцы с разными начинками, с яйцом,

мясом, арахисом и грибами, которые заворачивают в листья бамбука.

А еще Владимир поразил местных жителей ездой на автомобиле: "В Китае водить машину сложно даже опытному водителю, мало кто учится в автошколе, а постовым на дороге даже в голову не придет остановить водителя и попросить права. Но передвигаться из города в город необходимо, потому мне

пришлось убедить организаторов разрешить мне ездить самому, без водителя. Мне пошли навстречу. Хотя иногда приходится непросто. Основную

трудность составляют мопеды, в Китае их миллионы, ездят они кто как хочет, иногда на одном мопеде может быть несколько человек с маленькими детьми. Но, кажется, у каждого из участников этого экстремального движения, срабатывает какое-то внутреннее «шестое чувство», которое позволяет машинам и

байкам не попадать в аварии", - уверяет Владимир Гришко.





Напомним, концертный тур Владимира Гришко «Ты - моя мелодия», посвященный непревзойденному Муслиму Магомаеву, пройдет по 35 городам и завершится в столице большим концертом в Национальной опере Украины 27 октября.