В первый день лета синоптики предупреждают о грозах и шквалах

Синоптики предупреждают, что во время гроза шквалы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду. Как сказано в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которая ссылается на данные Укргидрометцентра, сегодня в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами пройдут грозы, днем в отдельных пунктах - град и шквалы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 июня прохладный воздух, перемещающийся из западной Европы, охватит большую часть территории Украины. Вместе с тем кратковременные дожди переместятся на юго-восточную половину страны. Тут пройдут грозы, местами град и шквалы в 15-20 метров на секунду.

На остальной территории страны буде сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура днем опустится до 18-24 градусов со знаком плюс.