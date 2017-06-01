14:42 01.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В больнице Днепра умер силовик АТО

31 мая в больнице Днепра была зафиксирована смерть одного из раненых силовиков АТО.

В больнице Днепра умер силовик АТО

Так, вчера была констатирована смерть одного из силовиков АТО, который был ранен в местах проведения АТО на востоке страны. Ранение было получено силовиком под н.п. Авдеевка. Сегодня про это рассказал А. Мотузяник – спикер Минобороны по делам проведения АТО.

Так, в больнице н.п. Днепр 31-го мая умер силовик ВСУ, который недавно был тяжело ранен под Авдеевкой еще 30 мая. Вся страна искренне соболезнует родным этого воина – подчеркнул пресс-секретарь.

Как сообщал УРА-Информ, за сутки террористы 35-ть раз обстреливали позиции украинских силовиков в восточной части страны.


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