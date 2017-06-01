В больнице Днепра умер силовик АТО

Так, вчера была констатирована смерть одного из силовиков АТО, который был ранен в местах проведения АТО на востоке страны. Ранение было получено силовиком под н.п. Авдеевка. Сегодня про это рассказал А. Мотузяник – спикер Минобороны по делам проведения АТО.

Так, в больнице н.п. Днепр 31-го мая умер силовик ВСУ, который недавно был тяжело ранен под Авдеевкой еще 30 мая. Вся страна искренне соболезнует родным этого воина – подчеркнул пресс-секретарь.

Как сообщал УРА-Информ, за сутки террористы 35-ть раз обстреливали позиции украинских силовиков в восточной части страны.