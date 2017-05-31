"Укрзализныця" планирует поднять цены билетов на 25%

Сообщается, что может подорожать проезд по направлению "Киев-Одесса". А на менее загруженных направлениях, например, "Одесса-Херсон", билеты могут упасть в цене.

Отмечается также, что подорожание возможно на направлениях, которые пользуются значительным спросом у пассажиров.

Таким образом, по словам Кравцова, в "Укрзализныце" хотят равномерно разделить по дням пассажиропоток. Кроме того, возможно снижение цен на маршруты в Западной Украине, где высокая конкуренция с другими видами транспорта.

Также глава "Укрзализныци" добавил, что в рамках стратегии компании на 2017-2021 года около 50% вагонов поездов должны или пройти полную модернизацию, или их должны заменить на новые.

Ранее УРА-Информ сообщал, что "Укрзализныця" запустит новый поезд в Польшу.