"Укрзализныця" планирует поднять цены билетов на 25%

Глава набсовета ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что компания может поднять цены ж/д билетов на популярные направления.
Сообщается, что может подорожать проезд по направлению "Киев-Одесса". А на менее загруженных направлениях, например, "Одесса-Херсон", билеты могут упасть в цене.
Отмечается также, что подорожание возможно на направлениях, которые пользуются значительным спросом у пассажиров.
Таким образом, по словам Кравцова, в "Укрзализныце" хотят равномерно разделить по дням пассажиропоток. Кроме того, возможно снижение цен на маршруты в Западной Украине, где высокая конкуренция с другими видами транспорта.
Также глава "Укрзализныци" добавил, что в рамках стратегии компании на 2017-2021 года около 50% вагонов поездов должны или пройти полную модернизацию, или их должны заменить на новые.
Ранее УРА-Информ сообщал, что "Укрзализныця" запустит новый поезд в Польшу.