Скончался бывший глава УГКЦ Любомир Гузар

Об этом сообщили источники в УГКЦ. Вскоре представители церкви должны обнародовать официальное заявление.

Он был епископом Украинской греко-католической церкви, кардинал Католической церкви. 28 января 2001 года Верховный был назначен архиепископом Львовский, п с 25 августа 2005 года по 10 февраля 2011 года был Верховным архиепископом Киево-Галицкий - предстоятелем Украинской греко-католической церкви.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после смерти 14 декабря 2000 года верховного архиепископа Мирослава Иоанна Любачивского Синод Украинской греко-католической церкви избрал, 25 января 2001 епископа Любомира Гузара новым предстоятелем.

На следующий день в Соборе св. Юра во Львове состоялась интронизация нового верховного архиепископа, сразу же после которой папский нунций информировал, что Иоанн Павел II, как он сообщил телеграммой, не только подтверждает такой выбор синода, но и предоставляет новоинтронизированному верховному архиепископу титул кардинала.