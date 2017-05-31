Нарушение техники безопасности привело к ранениям двух боевиков

Сообщается, что мужчины не соблюдали правила разгрузки боеприпасов. За что и поплатились здоровьем.

Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении говорится, что 30 мая получили ранения военнослужащие 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2-го АК из-за нарушения правил техники безопасности во время разгрузки боеприпасов.

Однако это не единственное происшествие. Кроме этого, с одного из складов хранения оружия "1-го АК" похищено автоматы АК-74.

Ранее УРА-Информ сообщал, что боевики самовольно заселяются в дома людей, которые выехали из зоны АТО.