17:15 31.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Нарушение техники безопасности привело к ранениям двух боевиков

Вчера двое боевиков из самопровозглашенных республик получили ранения из-за нарушения техники безопасности.

Нарушение техники безопасности привело к ранениям двух боевиков

Сообщается, что мужчины не соблюдали правила разгрузки боеприпасов. За что и поплатились здоровьем.

Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении говорится, что 30 мая получили ранения военнослужащие 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2-го АК из-за нарушения правил техники безопасности во время разгрузки боеприпасов.

Однако это не единственное происшествие. Кроме этого, с одного из складов хранения оружия "1-го АК" похищено автоматы АК-74.

Ранее УРА-Информ сообщал, что боевики самовольно заселяются в дома людей, которые выехали из зоны АТО.


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