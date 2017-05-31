На украинские дороги направлено 5,6 млрд гривен налоговых сборов, - Гройсман

В среду, 31 мая, глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что на строительство и ремонт украинских дорог направлено 5,6 млрд гривен налоговых сборов.
Такие сведения украинский премьер написал в своем микроблоге в Twitter.
"Усилиями ГФС смогли 5,6 млрд гривен мобилизовать, которые пойдут на украинские дороги", - отметил Гройсман.
Также премьер-министр Украины подчеркнул, что сейчас необходимо обеспечить равный подход к строительству и ремонту в областях.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", компания из Турции "Онур Конструкцион Интернешнл" сумела выиграть тендер на проведение ремонтных работ на автотрассе Львовщины. Запланировано ремонт стоимостью около 228-ми миллионов гривен.