На Херсонщине в детсаду отравился 21 ребенок

Отравление произошло в детсаду в н.п. Голая Пристань. Эту информацию распространила замглавного врача Херсонской инфекционной больницы. По ее словам – начиная с четверга к ним привозят детей с симптомами отравления. Сейчас же состояние двоих детей оценено как тяжелое, а все прочие – в среднетяжелом состоянии.

У нескольких детей уже был поставлен диагноз - "сальмонеллез". Кроме того, недавно в больницу со схожими симптомами доставили и пятерых взрослых. Дети же на ухудшение своего состояния жаловались еще с 25-го мая.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Луцк товарами из супермаркета отравилась целая семья.