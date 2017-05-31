Ближайший призыв офицеров запаса ожидается через две недели – Минобороны

Об этом сообщил представитель управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.

В сообщении говорится, что приказ о призывниках находится в Министерстве юстиции на государственной регистрации. Далее следует процедура предоставления соответствующих распоряжений в военкоматы.

Таким образом, по словам Венсковича, через неделю-другую начнется призыв офицеров запаса.

Сообщается, что призывников немного, поэтому призывать их будут по военным специальностям, которые в армии не укомплектованы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на развитие ВСУ требуется 100 миллиардов гривен.