Во дворе жилого дома Харькова найдены авиабомбы

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

В сообщении говорится, что их случайно нашли жители дома, которые проводили строительные земляные работы, - копали траншею глубиной полметра.

Жители дома сразу же вызвали специальные службы. Сообщается, что пиротехники по прибытии на место находки констатировали, что это были три устаревшие бомбы ФАБ-50 времен Второй мировой войны.

Отмечается, что бомбы представляли реальную угрозу для всех, кто находился на расстоянии менее 20 метров от них.

Специалисты извлекли бомбы с участка и уничтожили их в безопасном месте.

Ранее УРА-Информ передавал что в столичную полицию сообщили о якобы заминировании станции метро "Крещатик" Киевского метрополитена. Бомбу не нашли.