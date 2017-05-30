В Киеве ввели запрет на продажу вяленой рыбы

29 мая в столице начал действовать запрет на продажу вяленой рыбы. Такое решение было принято из-за летального случая отравления данным продуктом.
Об этом сообщает Корреспондент.net.
В сообщении говорится, что летальный случай заболевания ботулизмом зарегистрирован у гражданина 1976 года рождения, который 24.05.2017, по словам жены, употреблял в пищу вяленую рыбу (лещ не потрошенный) промышленного производства.
Однако это был не единственный случай отравления. В двух других случаях заболевания ботулизмом, пострадавшие также свое заболевание связывают с употреблением в пищу тарани и вяленого карпа промышленного производства.
В связи с вышеуказанным, в Киеве введен временный запрет на реализацию подобной продукции, а гражданам, которые ее приобрели, в Госслужбе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей настоятельно рекомендуют воздержаться от употребления в пищу рыбы до выяснения обстоятельств.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Тернопольской области мальчик отравился бензином.