12:25 30.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Уровень преступности в Киевской области за полгода упал на 20%, - Аваков

В течение полугода уровень преступности в Киевской области снизился на 20%. Такие сведения заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Уровень преступности в Киевской области за полгода упал на 20%, - Аваков

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, за шесть месяцев выросла раскрываемость преступлений, в том числе убийств и ограблений.

"Относительно уровня преступности, то, например, в Киевской области этот уровень снизился за последние полгода на 20%", - отметил Арсен Аваков.

Также министр внутренних дел подчеркнул, что в 2016 году был достигнут пик уровня преступности. Однако с октября этого же года ситуация полностью изменилась.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", расходы, потраченные на специальную операцию Министерства внутренних дел Украины по задержанию бывших налоговиков времен президентства Виктора Януковича, которая была проведена 24 мая, составили 330 тысяч гривен.


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