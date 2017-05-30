Уровень преступности в Киевской области за полгода упал на 20%, - Аваков

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, за шесть месяцев выросла раскрываемость преступлений, в том числе убийств и ограблений.

"Относительно уровня преступности, то, например, в Киевской области этот уровень снизился за последние полгода на 20%", - отметил Арсен Аваков.

Также министр внутренних дел подчеркнул, что в 2016 году был достигнут пик уровня преступности. Однако с октября этого же года ситуация полностью изменилась.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", расходы, потраченные на специальную операцию Министерства внутренних дел Украины по задержанию бывших налоговиков времен президентства Виктора Януковича, которая была проведена 24 мая, составили 330 тысяч гривен.