22:56 30.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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НАБУ отказало Насирову в выезде на лечение в США

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины во вторник, 30 мая, приняли решение отказать отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в удовлетворении ходатайства о разрешении ему выезда за пределы Украины.

НАБУ отказало Насирову в выезде на лечение в США

Как сообщает пресс-служба НАБУ, соответствующее решение было принято по результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого. Оно поступило на рассмотрение Бюро 25 мая.

В ходатайстве Насиров просил разрешения на выезд в США, мотивируя своею просьбу необходимостью "прохождения лечения", - пояснили в НАБУ, добавив, что это уже второе обращение Насирова с такой просьбой.

Напомним, в апреле Насиров с просил разрешение посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве.

Как сообщал УРА-Информ, суд продлил срок действия обязательств, возложенных на Насирова.


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