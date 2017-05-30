НАБУ отказало Насирову в выезде на лечение в США

Как сообщает пресс-служба НАБУ, соответствующее решение было принято по результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого. Оно поступило на рассмотрение Бюро 25 мая.

В ходатайстве Насиров просил разрешения на выезд в США, мотивируя своею просьбу необходимостью "прохождения лечения", - пояснили в НАБУ, добавив, что это уже второе обращение Насирова с такой просьбой.

Напомним, в апреле Насиров с просил разрешение посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве.

Как сообщал УРА-Информ, суд продлил срок действия обязательств, возложенных на Насирова.