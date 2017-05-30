НАБУ отказало Насирову в выезде на лечение в США

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины во вторник, 30 мая, приняли решение отказать отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в удовлетворении ходатайства о разрешении ему выезда за пределы Украины.
Как сообщает пресс-служба НАБУ, соответствующее решение было принято по результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого. Оно поступило на рассмотрение Бюро 25 мая.
В ходатайстве Насиров просил разрешения на выезд в США, мотивируя своею просьбу необходимостью "прохождения лечения", - пояснили в НАБУ, добавив, что это уже второе обращение Насирова с такой просьбой.
Напомним, в апреле Насиров с просил разрешение посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве.
Как сообщал УРА-Информ, суд продлил срок действия обязательств, возложенных на Насирова.