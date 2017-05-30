Боевики обстреляли Авдеевку, мина разорвалась возле автобусной остановки, есть раненные - ФОТО

Одна мина разорвалась возле автобусной остановки по улице Некрасова. Вторая мина упала возле частного дома. Взрывом мины повреждены окна, стены и крыша дома.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной администарции Павел Жебривский. По его словам, есть раненные и один из раненых - в тяжелом состоянии.

Эту же информацию подтвердила пресс-секретарь полиции области Наталья Шиман. Она написала на своей страничке в социальной сети, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Двое мужчин и женщина находились на остановке общественного транспорта, когда рядом взорвался снаряд.

Все трое пострадавших являются местными жителями, - пояснил Шимана, добавив, что пострадавшие получили осколочные ранения и скорая помощь увезла их в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня боевики, которые не прекращают обстреливать украинские позиции, открыли огонь по населенному пункту Новолуганское. Тут вражеские снаряды попали на территорию сельхозпредприятие "Бахмутский аграрный союз". В результате таких действия загорелась ферма.