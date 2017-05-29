Защита Януковича требует вернуть прокурорам обвинительный акт

Адвокаты заявили, что акт не может быть рассмотрен по существу, поскольку подлежит возврату. Об этом во время судебного заседания заявил адвокат Игорь Федоренко.

По его словам, его подзащитный не получал вызовы в суд и письменно не получил подозрения. При этом другой адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил о несоответствии обвинительного акта, что, по его мнению, является прямым основанием для возврата обвинительного акта прокурору.

После чего судья объявил перерыв в рассмотрении дела в государственной измене до 16 июня 2017 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, защита Януковича в деле о госизмене экс-президента Украины отказалась от участия в процессе суда присяжных.