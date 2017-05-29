21:14 29.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166823:Polishuk

Защита Януковича требует вернуть прокурорам обвинительный акт

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича в понедельник, 29 мая, во время суда заявила, что Оболонский районный суд города Киева должен вернуть обвинительный акт о государственной измене прокурорам.

Защита Януковича требует вернуть прокурорам обвинительный акт

Адвокаты заявили, что акт не может быть рассмотрен по существу, поскольку подлежит возврату. Об этом во время судебного заседания заявил адвокат Игорь Федоренко.

По его словам, его подзащитный не получал вызовы в суд и письменно не получил подозрения. При этом другой адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил о несоответствии обвинительного акта, что, по его мнению, является прямым основанием для возврата обвинительного акта прокурору.

После чего судья объявил перерыв в рассмотрении дела в государственной измене до 16 июня 2017 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, защита Януковича в деле о госизмене экс-президента Украины отказалась от участия в процессе суда присяжных.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив