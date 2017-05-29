В Кривом Роге появился полицейские на велосипедах - ФОТО, ВИДЕО

Теперь 16 патрульных будут каждый день патрулировать парки, скверы и пешеходные зоны. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он также заверил, что такие патрули будут курсировать там, где не проедет полицейский автомобиль или там, где он неуместен.

Министр также подчеркнул, что количество автомобильных и пеших полицейских патрулей не сократится, так как велопатрули являются только дополнительным летним усилением.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году велопатрули появились в Харькове, Мариуполе, Киеве, Запопрожье.