В Днепре произошла стрельба, пострадал один человек

В результате инцидента 40-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, на улице Набережная Победы между двумя мужчинами и пострадавшим возник конфликт. После словесной перепалки один из нападавших вытащил из сумки пистолет и два раза выстрелил в сторону потерпевшего, а затем оба злоумышленника скрылись в неизвестном направлении.

Скорая помощь увезла раненного в больницу с проникающим ранением грудной клетки и непроникающим ранением спины.

По данным правоохранителей, уже установлены и задержали двое 24-летних мужчин, у которых изъяли два спецсредства травматического действия и патроны к ним. Сейчас одному из них вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления.

Полиция открыла по факту стрельбы уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное тяжкое телесное повреждение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 мая, в Киеве неизвестные расстреляли человека на мотоцикле. Из-за полученных ранений пострадавший скончался на месте.