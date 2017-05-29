СБУ проводит обыски в офисах "Яндекс. Украина" в двух городах

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела по статье Уголовного кодекса Украины Государственная измена. Об этом рассказала спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Она подтвердила, что действительно проводятся обыски в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс".

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен, в частности, запрет "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников".

Как сообщал УРА-Информ, согласно решению СНБО, активы "Яндекс" и "Яндекс. Украина" заблокированы, ограничены торговые операции, предупреждено выведение капиталов за пределы Украины, приостановлено выполнение экономических и финансовых обязательств, ограничено или прекращено предоставление телекомуслуг и использование телекомсетей общего пользования, запрещены госзакупки товаров и услуг у иностранных юрлиц, передача прав интеллектуальной собственности.

Закон вступил в силу 17 мая.