15:20 29.05.2017 | Общество | Новости
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Rolls-Royce выпустил самый дорогой в мире автомобиль - ФОТО

Компания Rolls-Royce выпустила уникальное купе Sweptail стоимостью около $13 млн. Автомобиль создан в единственном экземпляре.

Rolls-Royce выпустил самый дорогой в мире автомобиль - ФОТО

Такую новость сообщают британские СМИ.

В сообщении говорится, что автомобиль создавался по заказу конкретного покупателя, имя которого не раскрывается. Купе сконструировано по мотивам нескольких моделей известного автомобильного бренда. В его кузове и внутреннем дизайне использованы элементы таких моделей как Phantom I Round Door by Jonckheere 1925 года и трёх можелей 1934 года.

На фото видно, что купе с панорамной крышей в стилистике Rolls-Royces того же периода. СМИ передают, что по словам инженеров компании, это самая большая и сложная в работе стеклянная крыша за всю историю мирового автопрома.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Италии создали мужские туфли из 24-каратного золота за 25 тысяч евро.


 
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Фоторепортаж
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