Rolls-Royce выпустил самый дорогой в мире автомобиль - ФОТО

Такую новость сообщают британские СМИ.

В сообщении говорится, что автомобиль создавался по заказу конкретного покупателя, имя которого не раскрывается. Купе сконструировано по мотивам нескольких моделей известного автомобильного бренда. В его кузове и внутреннем дизайне использованы элементы таких моделей как Phantom I Round Door by Jonckheere 1925 года и трёх можелей 1934 года.

На фото видно, что купе с панорамной крышей в стилистике Rolls-Royces того же периода. СМИ передают, что по словам инженеров компании, это самая большая и сложная в работе стеклянная крыша за всю историю мирового автопрома.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Италии создали мужские туфли из 24-каратного золота за 25 тысяч евро.