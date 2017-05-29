"Яндекс" собирал и передавал в Россию персональные данные украинских граждан, - СБУ - ВИДЕО

По данным ведомства, было установлено, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности личные данные, род занятий, образ жизни, места нахождения, жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях.
Среди таких граждан есть правоохранители, военнослужащие, участники антитеррористической операции и чиновники, - пояснили в СБУ, добавив, что информация передавалась российским спецслужбам для "планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций", которые ставят под угрозу суверенитет Украины.
Сотрудники СБУ изъяли документацию и серверное оборудование и направили все на экспертизу.
Напомним, как ообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины в понедельник, 29 мая, проводит обыски в офисах " Яндекс. Украина" в двух городах - в Киеве и Одессе.
Министерство юстиции в связи с поступившими обращениями от граждан приняло решение разъяснить людям некоторые положения закона о персональных данных и их защите. Такое сообщение поступило из пресс-службы Минюста.