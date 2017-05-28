В результате обстрела Красногоровки повреждено 14 зданий

По итогам обстрелов н.п. Красногоровка террористами было серьезно повреждено 14 домов, в том числе школа и больница. Про это поведал сегодня замглавы украинской Нацполиции – В. Аброськин. Он уточнил, что уже точно подтвердили повреждение 14 домов, которые находятся на Маяковского, Нахимова и некоторых других. В школе номер два горела крыша.

Пожар в больнице и школе уже был устранен. Пострадавших же от обстрелов – двух женщин – уже отправили в неврологическое отделение местной больницы. Также еще одна женщина была ранена по итогам обстрела здания на Сковороды – добавил Аброськин.

Как сообщал УРА-Информ, 28 мая боевики обстреливали н.п. Красногоровка из "Градов".