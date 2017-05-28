Красногоровка лишилась водоснабжения по итогам обстрелов

Так, по итогам активных обстрелов террористов 28 мая большая часть н.п. Красногоровка оказалась лишена водоснабжения. Эти данные недавно распространил сегодня представитель гражданской администрации Донетчины П. Жебривский.

Согласно его данным - кроме водовода также в городе оказалась поврежденной городская канализация. В ходе утренннего обстрела Красногоровки на 50 процентов оказалась разрушена горбольница, также были разбиты сразу две кареты скорой и принадлежащее больнице авто марки "Нива". Основная часть города теперь – без воды, потому что повреждена канализация.

Как сообщал УРА-Информ, по итогам обстрела из "Градов" террористами Красногоровки были ранены местные жители.