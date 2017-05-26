В Киеве проходит обыск Окружного админсуда

В сообщении говорится, что начиная с семи утра люди с нашивками похожими как в НАБУ проводят обыски в здании суда. Также отмечено, что санкцию на обыски дал Галицкий районный суд Львова.

В свою очередь УНН передает, что В НАБУ действия, происходящие в админсуде, оставили без комментариев.

Ранее УРА-Информ сообщал, что у бывших служащих "ПриватБанка" проводит обыски прокуратура.