14:10 26.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве проходит обыск Окружного админсуда

О том, что в Окружном административном суде Киева проходят обыски, на своей странице в Facebook написал один из судей этого суда Богдан Санин.

В Киеве проходит обыск Окружного админсуда

В сообщении говорится, что начиная с семи утра люди с нашивками похожими как в НАБУ проводят обыски в здании суда. Также отмечено, что санкцию на обыски дал Галицкий районный суд Львова.

В свою очередь УНН передает, что В НАБУ действия, происходящие в админсуде, оставили без комментариев.

Ранее УРА-Информ сообщал, что у бывших служащих "ПриватБанка" проводит обыски прокуратура. 


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