13:50 26.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166639:nastia

Украинские военные получат 60 модернизированных самолетов

Украинские вооруженные силы получат около 60 модернизированных самолетов разного назначения. Об этом сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины полковник Оксана Гаврилюк на брифинге.

Украинские военные получат 60 модернизированных самолетов

В сообщении говорится, что ВСУ получат истребители МиГ-29, Су-27, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24, а также учебно-боевые самолеты Л-39.

Гаврилюк отметила,  что благодаря модернизации боевые возможности летательных аппаратов повышаются в среднем на 50%.

Отмечено, что благодаря качественному ремонту увеличивается дальность обнаружения воздушных и наземных целей, обеспечивается высокая вероятность их поражения, повышается безопасность полетов, надежность  и другие характеристики.

Ранее УРА-Информ сообщал, что самолеты НАТО провели активную разведку возле РФ.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив