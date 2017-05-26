Украинские военные получат 60 модернизированных самолетов

В сообщении говорится, что ВСУ получат истребители МиГ-29, Су-27, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24, а также учебно-боевые самолеты Л-39.

Гаврилюк отметила, что благодаря модернизации боевые возможности летательных аппаратов повышаются в среднем на 50%.

Отмечено, что благодаря качественному ремонту увеличивается дальность обнаружения воздушных и наземных целей, обеспечивается высокая вероятность их поражения, повышается безопасность полетов, надежность и другие характеристики.

Ранее УРА-Информ сообщал, что самолеты НАТО провели активную разведку возле РФ.