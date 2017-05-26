17:58 26.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пес-герой спас бойцов во время обстрела на Донбассе

Во время обстрела в зоне АТО героический пес закрыл собой двоих бойцов. Донбассе во время обстрела пес закрыл собой двух бойцов, спасая их от ранений.

Пес-герой спас бойцов во время обстрела на Донбассе

Данная информация появилась на страницах Facebook.

В сообщении говорится, что сначала пес пытался защитить хозяина. А когда тот все равно получил ранение и был эвакуирован, животное бросилось спасать других бойцов.

Сообщается, что в результате боевых действий у собаки серьезно повреждена шея, грудная клетка, раздроблена верхняя часть лапы. За жизнь пса-героя в Торецке полтора часа боролись военный анестезиолог, военный хирург и хирург волонтерской организации. Героический пес выжил и в данный момент находится у волонтеров.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Киевщине будут судить мужчину, который выбросил из окна собаку на глазах малолетней дочери.


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