Пес-герой спас бойцов во время обстрела на Донбассе

Данная информация появилась на страницах Facebook.

В сообщении говорится, что сначала пес пытался защитить хозяина. А когда тот все равно получил ранение и был эвакуирован, животное бросилось спасать других бойцов.

Сообщается, что в результате боевых действий у собаки серьезно повреждена шея, грудная клетка, раздроблена верхняя часть лапы. За жизнь пса-героя в Торецке полтора часа боролись военный анестезиолог, военный хирург и хирург волонтерской организации. Героический пес выжил и в данный момент находится у волонтеров.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Киевщине будут судить мужчину, который выбросил из окна собаку на глазах малолетней дочери.