18:04 26.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166667:mysnichenko

НАБУ відкрило провадження проти голови Окружного адмінсуду та його заступника після програшу їм у суді

Кримінальне провадження в рамках якого проводяться обшуки в Окружному адміністративного суді міста Києва було порушено тоді, коли НАБУ програло суд його керівництву. 

НАБУ відкрило провадження проти голови Окружного адмінсуду та його заступника після програшу їм у суді

Про це свідчать ухвали Печерського суду міста Києва, що містяться у реєстрі судових рішень, а саме: (Справа № 757/55481/16-п);  (Справа № 757/55476/16-п)

Вказані судові ухвали були прийняті 9 грудня 2016 року. Та як бачимо із копій ухвал про обшуки в мережі Інтернет відповідні провадження також були зареєстровані саме 09 грудня 2016 року.

Помста за власний непрофесіоналізм та неспроможність - ось як можна охарактеризувати діяльність Національного антикорупційного бюро України останнім часом.

Як відомо, органом, який згідно із законом здійснює повну  перевірку декларації  на предмет з’ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення є Національне агентство з питань запобігання корупції.

Водночас, із змісту ухвали Галицького районного суду міста Львова ( на підставі якої здійснено обшук) вбачається, що НАБУ не зверталося до НАЗК для проведення повної перевірки декларацій керівництва суду, а порушило провадження ґрунтуючись на помсті та власних припущеннях, чим діяло в супереч закону.

Іншими словами вбачається, що сьогодні  проти кожної особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі якщо вона чимось не сподобається НАБУ, буде порушено кримінальне провадження. Питання в тому, чому, якщо НАБУ порушує закон його мають дотримуватися інші? І якщо НАБУ замість НАЗК проводить перевірки декларацій, навіщо платникам податків утримувати НАЗК? І навіщо нам створювати Антикорупційний суд, якщо НАБУ в принципі може поєднувати в собі функції контролюючого органу, слідства та суду?

Як бачимо Національне антикорупційне бюро України вживає всіх заходів для «підтримання авторитету судової влади» нескінченно влаштовуючи показушні обшуки і звинувачуючи  всіх і вся в своєму непрофесіоналізмі.

Як відомо, сьогодні 26 травня Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в Окружному адміністративному судді м. Києва. Дозвіл на проведення обшуку дав Галицький районний суд міста Львова.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив