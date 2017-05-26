НАБУ відкрило провадження проти голови Окружного адмінсуду та його заступника після програшу їм у суді

Про це свідчать ухвали Печерського суду міста Києва, що містяться у реєстрі судових рішень, а саме: (Справа № 757/55481/16-п); (Справа № 757/55476/16-п)

Вказані судові ухвали були прийняті 9 грудня 2016 року. Та як бачимо із копій ухвал про обшуки в мережі Інтернет відповідні провадження також були зареєстровані саме 09 грудня 2016 року.

Помста за власний непрофесіоналізм та неспроможність - ось як можна охарактеризувати діяльність Національного антикорупційного бюро України останнім часом.

Як відомо, органом, який згідно із законом здійснює повну перевірку декларації на предмет з’ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення є Національне агентство з питань запобігання корупції.

Водночас, із змісту ухвали Галицького районного суду міста Львова ( на підставі якої здійснено обшук) вбачається, що НАБУ не зверталося до НАЗК для проведення повної перевірки декларацій керівництва суду, а порушило провадження ґрунтуючись на помсті та власних припущеннях, чим діяло в супереч закону.

Іншими словами вбачається, що сьогодні проти кожної особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі якщо вона чимось не сподобається НАБУ, буде порушено кримінальне провадження. Питання в тому, чому, якщо НАБУ порушує закон його мають дотримуватися інші? І якщо НАБУ замість НАЗК проводить перевірки декларацій, навіщо платникам податків утримувати НАЗК? І навіщо нам створювати Антикорупційний суд, якщо НАБУ в принципі може поєднувати в собі функції контролюючого органу, слідства та суду?

Як бачимо Національне антикорупційне бюро України вживає всіх заходів для «підтримання авторитету судової влади» нескінченно влаштовуючи показушні обшуки і звинувачуючи всіх і вся в своєму непрофесіоналізмі.

Як відомо, сьогодні 26 травня Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в Окружному адміністративному судді м. Києва. Дозвіл на проведення обшуку дав Галицький районний суд міста Львова.