13:20 26.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине нашли бомбу времен Второй мировой войны

Под Полтавой в одном из местных сел был обнаружен предмет, внешне похожий на фугасную авиационную бомбу (ФАБ-250) времен Второй мировой войны.

На Полтавщине нашли бомбу времен Второй мировой войны

Данную информацию сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

В сообщении говорится, что предмет обнаружили прохожие и вызвали полицию.

К месту находки была направлена также группа аварийно-спасательного отряда. Осмотрев предмет, специалисты подтвердили информацию о том, что он является взрывоопасным.

Место происшествия оградили и обеспечили охрану. Сегодня бомба будет транспортирована и уничтожена.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Трамп заявил о запуске  "матери всех бомб".


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