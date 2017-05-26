На Полтавщине нашли бомбу времен Второй мировой войны

Под Полтавой в одном из местных сел был обнаружен предмет, внешне похожий на фугасную авиационную бомбу (ФАБ-250) времен Второй мировой войны.
Данную информацию сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.
В сообщении говорится, что предмет обнаружили прохожие и вызвали полицию.
К месту находки была направлена также группа аварийно-спасательного отряда. Осмотрев предмет, специалисты подтвердили информацию о том, что он является взрывоопасным.
Место происшествия оградили и обеспечили охрану. Сегодня бомба будет транспортирована и уничтожена.
Ранее УРА-Информ сообщал, что Трамп заявил о запуске "матери всех бомб".