На Полтавщине нашли бомбу времен Второй мировой войны

Данную информацию сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

В сообщении говорится, что предмет обнаружили прохожие и вызвали полицию.

К месту находки была направлена также группа аварийно-спасательного отряда. Осмотрев предмет, специалисты подтвердили информацию о том, что он является взрывоопасным.

Место происшествия оградили и обеспечили охрану. Сегодня бомба будет транспортирована и уничтожена.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Трамп заявил о запуске "матери всех бомб".