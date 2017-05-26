18:59 26.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе террористы разворовывают боеприпасы – разведка

Террористы, которые ведут в местах АТО военные действия, уже успели похитить некоторое количество боеприпасов.

На Донбассе террористы разворовывают боеприпасы – разведка

Кроме того, также ими были украдены ящики. В которых находятся ручные гранаты. Согласно данным разведки – также террористы сливают дизельное топливо. Такое сообщение поступило от ГУ разведки украинского Минобороны при помощи соцсетей.

Так, среди боевиков сейчас фиксируется частое похищение оружия, иных материальных средств. К примеру – недавно были украдены боеприпасы, предназначенные для пулеметов, а также ручные гранаты. Боевики также сливают топливо для собственных нужд.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в местах АТО были выявлены боеприпасы производства России – сотрудниками СБУ.


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