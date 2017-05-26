Луценко заверил, что ГПУ имеет важные доказательства в деле Гонгадзе

Дело еще не завершено, но прокуратура имеет важные доказательства, которые не всем понравятся, но они есть. Об этом в четверг, 25 мая, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он также заверил, что планирует завершить расследование в течение полугода.

Напомним, Печерский районный суд города Киева 29 января 2013 года огласил приговор бывшему руководителю департамента внешнего наблюдения МВД Украин Алексею Пукачу, обвиняемому в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Пукача приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности.

Как сообщал УРА-Информ, Георгий Гонгадзе, главный редактор интернет-издания "Украинская правда" пропал при невыясненных обстоятельствах 16 сентября 2000 года. Через два месяца после его исчезновения недалеко от Киева было найдено тело мужчины, предположительно Гонгадзе. Дело до сих пор не раскрыто.