09:15 25.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

В четверг утром, 25 мая, из Ростовской области в сторону украинской границы выехала очередная колонна автомобилей с так называемым "гуманитарным конвоем".

Россия отправила на Донбасс очередной

Это уже 65-я колонна, которую Россия отправляет в помощь своим наемным войскам. Как сообщает российское издание "РИА Новости", ссылаясь на данные Министерства чрезвычайных ситуаций России, сегодня утром из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы направилась колонна автомобилей.

При этом, как и раньше, в российском МЧСе утверждают, что машины везут около 400 тонн гуманитарной помощи и основную массу грузов составляют детские продуктовые наборы и медикаменты. По информации российского агентства, первая часть груза проследует в пункт пропуска "Донецк", а вторая - в "Матвеев курган".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, последняя колонна российского МЧСа прибыла на Доньасс 27 апреля. Это была 64-я по счету колонна начиная с 2014 года, которую российское Министерство по чрезвычайным ситуациям отправляет в помощь боевикам.


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