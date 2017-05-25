Производитель марихуаны задержан на Киевщине

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

В сообщении говорится, что время санкционированного обыска в домовладении 35-летнего жителя с. Лебедин правоохранители обнаружили и изъяли 54 куста конопли, 500 г семян и 500 г сухой марихуаны.

В полиции отмечают, что мужчина, по его словам, не собирался продавать наркотик, а растения выращивал для дальнейшего употребления.

В данный момент изъятое направлено на экспертизу.

Следователями открыто уголовное производство по ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Николаевщине полицейскими устранена сеть по сбыту амфетамина.