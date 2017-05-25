Луценко неодобрительно оценивает решение суда освободить задержаных под залог

Как написал в четверг утром,25 мая, на своей страничке в Facebook генпрокурор, еще одно такое милосердное решение и я начну переживать за пожарное состояние на Печерске. При этом он отметил, что действующих так называемых "налоговых площадок" в настоящее время в Украине нет.

Нет. Реально сейчас нет, - отреагировал Луценко на соответствующее предположение одного из своих подписчиков.

Напомним, в среду утром правоохранители проводили в 15 областях Украины операцию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов, причастных к организации функционирования так называемых налоговых площадок, связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко. Были задержаны 23 представителя налоговых администраций в областях.

Как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд Киева в тот же вечер отпустить экс-начальникам Луганской и Полтавской областных налоговых служб Александру Антипову и Владимиру Задорожному, а также бывших начальников Святошинской, Подольской и Дарницкой налоговых служб столицы Юрию Мостипану, Алексею Ярошенко и Юрию Кравченко под залог.

На решения суда по Антипову и Задорожному уже поданы апелляции.