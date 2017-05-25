12:16 25.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луценко неодобрительно оценивает решение суда освободить задержаных под залог

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не одобряет решения Печерского районного суда города Киева, который отпустил под залог, задержанных накануне бывших чиновников налоговых служб.

Луценко неодобрительно оценивает решение суда освободить задержаных под залог

Как написал в четверг утром,25 мая, на своей страничке в Facebook генпрокурор, еще одно такое милосердное решение и я начну переживать за пожарное состояние на Печерске. При этом он отметил, что действующих так называемых "налоговых площадок" в настоящее время в Украине нет.

Нет. Реально сейчас нет, - отреагировал Луценко на соответствующее предположение одного из своих подписчиков.

Напомним, в среду утром правоохранители проводили в 15 областях Украины операцию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов, причастных к организации функционирования так называемых налоговых площадок, связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко. Были задержаны 23 представителя налоговых администраций в областях.

Как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд Киева в тот же вечер отпустить экс-начальникам Луганской и Полтавской областных налоговых служб Александру Антипову и Владимиру Задорожному, а также бывших начальников Святошинской, Подольской и Дарницкой налоговых служб столицы Юрию Мостипану, Алексею Ярошенко и Юрию Кравченко под залог.

На решения суда по Антипову и Задорожному уже поданы апелляции.


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