В сети Интернет появилось фото подозреваемого в совершении терактов в Манчестере

The Guardian сообщает, что в сеть выложили фото 23-летнего Салмана Абеди, который считается террористом-смертником, подорвавшим себя 22 мая в Манчестере во время концерта певицы Арианы Гранде.

В сообщении также говорится, что в данный момент полиция пытается установить, действовал Абеди самостоятельно или с сообщником.

Напоминим, что 22 мая в Манчестере прогремели два взрыва. Десятки погибших и пострадавших, среди которых есть дети.

Ранее УРА-Информ сообщал, что британская полиция установила личность предполагаемого террориста, организовавшего взрыв.