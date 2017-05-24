14:44 24.05.2017 | Общество | Новости
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В сети Интернет появилось фото подозреваемого в совершении терактов в Манчестере

В Интернете распространили фото предполагаемого виновника взрыва в Манчестере.

В сети Интернет появилось фото подозреваемого в совершении терактов в Манчестере

The Guardian сообщает, что в сеть выложили фото 23-летнего Салмана Абеди, который считается террористом-смертником, подорвавшим себя 22 мая в Манчестере во время концерта певицы Арианы Гранде.

В сообщении также говорится, что в данный момент полиция пытается установить, действовал Абеди самостоятельно или с сообщником.

Напоминим, что 22 мая в Манчестере прогремели два взрыва. Десятки погибших и пострадавших, среди которых есть дети.

Ранее УРА-Информ сообщал, что британская полиция установила личность предполагаемого террориста, организовавшего взрыв.


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