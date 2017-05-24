Суд отпустил задержанного бывшего главу Луганской ОГА Антипова под залог

Суд принял решение освободить Антипова, прод залог в 15 миллионов гривен. При этом судья обязал его носить электронный браслет сроком на два месяца.

Если залог не будет внесен в течение пяти дней, ему снова будут избирать меру пресечения, - пояснил судья, добавив, что у Антипова забрали заграничные паспорта сроком на два месяца.

Напомним, сегодня во время спецоперации силовиков задержали 25 бывших налоговиков времен президентства Виктора Януковича.

Как сообщал УРА-Информ, в рамках операции задержаны бывший глава управления Министерства доходов и сборов в Днепропетровской области Шинкаренко, начальник налоговой службы в Луганской области и бывший губернатор области Антипов, глава налоговой администрации Крыма Цвиркун, начальники налоговых подразделений Святошинского, Дарницкого, Печерского, Подольского, Шевченковского районов города Киева, замглавы налоговой Полтавской области, начальник и заместитель начальника Миндоходов Харьковской области, начальник налоговой инспекции Полтавы, а так же чиновники налоговой службы Днепра, Одессы, Луганска и других городов.