14:49 24.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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При проверке украинских шахт выявлено 2400 нарушений

Комиссия правительства, которая занимается проверкой украинских шахт, уже выявила множество нарушений.

При проверке украинских шахт выявлено 2400 нарушений

Так, на украинских угольных предприятиях выявлено 2400 нарушений. Такое сообщение 24-го мая сделал на правительственном заседании В. Кистион – вице-премьер страны. Согласно его словам – результаты работы комиссии показали, что на предприятиях по добыче угля имеется около 2400 нарушений.

По итогам проверки главам предприятий выданы предписания – прекратить до наведения порядка и устранения неполадок оборудования работу шахт.

Как сообщал УРА-Информ, В. Гройсман сегодня предлагал повторно устроить проверку шахт страны спустя три месяца.


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