При проверке украинских шахт выявлено 2400 нарушений

Так, на украинских угольных предприятиях выявлено 2400 нарушений. Такое сообщение 24-го мая сделал на правительственном заседании В. Кистион – вице-премьер страны. Согласно его словам – результаты работы комиссии показали, что на предприятиях по добыче угля имеется около 2400 нарушений.

По итогам проверки главам предприятий выданы предписания – прекратить до наведения порядка и устранения неполадок оборудования работу шахт.

Как сообщал УРА-Информ, В. Гройсман сегодня предлагал повторно устроить проверку шахт страны спустя три месяца.