16:31 24.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Новые машины для Нацполиции прибыли в Киев

Сегодня в Киев поступила еще одна партия новых автомобилей для полицейских.

Новые машины для Нацполиции прибыли в Киев

В данный момент 635 машин Mitsubishi находятся возле Киевской крепости на территории Главного военного клинического госпиталя города Киева.

Сообщается, что автомобили предназначены для работников Национальной полиции Украины. 25 мая их торжественно передадут в пользование полицейским.

Напомним, что первая партия автомобилей Mitsubishi для работников Национальной полиции поступила в Украину 3 мая.

Ранее УРА-Информ сообщал, что столичная полиция с погоней задержала пьяного водителя.


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